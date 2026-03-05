府中のラーメン店で肩を寄せ合いながらラーメンをすするオーストラリア代表選手。オーストラリア代表公式インスタグラム（@teamaustraliabaseball）から。

写真拡大

◆ＷＢＣ　１次ラウンドＣ組　オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）

　第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、２０２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾と同１１位のオーストラリアによる開幕カードが行われ、オーストラリアが勝利した。

　超満員のファンの大半が台湾応援団という中、投打がかみ合って完勝。オーストラリア代表の公式インスタグラムは「Ｓｈｏｃｋｅｄ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　（ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｏｕｒｓｅｌｖｅｓ）」（世界に衝撃を与えた　でも俺たちにとってはそうじゃない）と投稿した。

　強豪撃破に歓喜したのは、オーストラリア代表だけではない。ＳＮＳでは「府中市民としてオーストラリア応援」「府中の星オーストラリア」「府中魂炸裂！」など、東京・府中市からの熱いメッセージが相次いだ。オーストラリア代表は、２月中旬から府中をホストタウンとしてキャンプを実施。手厚いサポートを受けて万全な態勢を整えてきたのだ。

　キャンプ中には地元の大國魂神社を訪れたり、ラーメン店で舌鼓を打ったりと、温かい交流が話題を集め、代表選手たちは事あるごとに市民への感謝を口にしてきた。アーロン・ホワイトフィールド外野手は「素晴らしい街。人とのつながりを感じました」と感謝。ＳＮＳでは「府中の皆さんの応援のおかげかな」「府中で長期キャンプを張って体調万全なオーストラリアが勝つコトは予測可能　地の利を得た結果と言える」と、快勝の要因を分析する声も上がっていた。