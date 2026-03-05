◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、２０２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾と同１１位のオーストラリアによる開幕カードが行われ、オーストラリアが勝利した。

超満員のファンの大半が台湾応援団という中、投打がかみ合って完勝。オーストラリア代表の公式インスタグラムは「Ｓｈｏｃｋｅｄ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ （ｂｕｔ ｎｏｔ ｏｕｒｓｅｌｖｅｓ）」（世界に衝撃を与えた でも俺たちにとってはそうじゃない）と投稿した。

強豪撃破に歓喜したのは、オーストラリア代表だけではない。ＳＮＳでは「府中市民としてオーストラリア応援」「府中の星オーストラリア」「府中魂炸裂！」など、東京・府中市からの熱いメッセージが相次いだ。オーストラリア代表は、２月中旬から府中をホストタウンとしてキャンプを実施。手厚いサポートを受けて万全な態勢を整えてきたのだ。

キャンプ中には地元の大國魂神社を訪れたり、ラーメン店で舌鼓を打ったりと、温かい交流が話題を集め、代表選手たちは事あるごとに市民への感謝を口にしてきた。アーロン・ホワイトフィールド外野手は「素晴らしい街。人とのつながりを感じました」と感謝。ＳＮＳでは「府中の皆さんの応援のおかげかな」「府中で長期キャンプを張って体調万全なオーストラリアが勝つコトは予測可能 地の利を得た結果と言える」と、快勝の要因を分析する声も上がっていた。