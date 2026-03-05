５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の開幕を控えた侍ジャパンについて報じ、６日の初戦で日本が対戦する台湾が、５日に行われた豪州戦で０−３と完封負けしたことを速報で伝えた。

リモートで出演の元メジャーリーガーの野球解説者・五十嵐亮太さんは、台湾について「得点することすらできていなかったので、打線が機能していなかったという印象。投手は抑えているので」と指摘。それでも、初戦で対戦する日本にとっては「２０２４年のプレミア１２では日本が敗れていますし、ここ９年で力をつけてますので、初戦を取ることによって勢いをつけて韓国戦につなぐことができるので、とても大事だと思っています」と話した。

山本由伸投手が、強化試合での登板がないまま６日の初戦に先発することについては、「アメリカでしっかり投げて、状態は上がってきているので、日本に合流して試合がなくても、問題ないと思います。真っすぐの走りであったり、変化球のキレも、投げるたびに良くなっているので」と太鼓判を押した。

また、注目ポイントと問われると、「大谷選手はここまでヒットが出てないですが、問題ないと思います。（強化試合では大谷が）１番を打っていますが、１番、２番がどうなるかも注目したいですね」と、本番でも打順をポイントに挙げた。