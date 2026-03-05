日本テニス協会は５日の常務理事会で、中東情勢の悪化により日本人選手１０人ほか関係者全員が出国したことが報告された。

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のフジャイラで８日まで行われる予定だったＡＴＰチャレンジャー大会が、イランによる石油施設への攻撃などで中止に。 同大会に出湯していた野口莉央（明治安田）、内山靖崇（積水化学工業）、徳田廉大（イカイ）、松岡隼（三菱電機エンジニアリング）、清水悠太（三菱電機）、熊坂拓哉（エキスパートパワーシズオカ）、松田龍樹（ノア・インドアステージ）、高橋悠介（三菱電機）、楠原悠介（伊予銀行）、中川舜祐（伊予銀行）らが脱出した。

内山は同日、自身のＸで「台北行きの飛行機に搭乗できました！ 他８名の選手、トレーナーと一緒に中東脱出出来そうです」と報告した。

内山は１日には「緊急アラートが鳴り、急遽今日の試合が中止でホテルに戻るように指示がありました」と報告し、無事ホテルに戻ってからＸを更新。部屋から見える山から黒煙が上がっている動画を公開し「おそらくアラートが鳴った原因の火災場所と思われます。結構近い…」と投稿していた。