2025年9月、静岡･牧之原市から吉田町にかけて国内最大級の竜巻が発生してから、きょう･3月5日で半年となります。これまで経験したことがない甚大な被害となりましたが、この半年で被災地にはどのような変化があったのでしょうか。現地の今を取材しました。



（視聴者提供･被災当時）

「竜巻。竜巻だぞ」



（視聴者提供･被災当時）

「風で吹き飛ぶ」



牧之原市から吉田町にかけて、国内最大級の竜巻が襲った大災害からきょう3月5日で半年。





一瞬のうちに車を吹き飛ばし電柱さえも押し倒していきました。特に甚大な被害が出た牧之原市では住宅の73棟が全壊するなど、1343棟に被害が。あれから半年…被災地の今を取材しました。これは竜巻による被害が発生した直後の映像。電柱が横たわり道路を塞いでいましたが…。1か月後には、電柱はきれいに撤去されていました。被害がを受けた住宅で復旧作業が進んでいますが、半年たった今でも、元の生活には戻っていません。大きな重機が激しく動く様子を見守る1人の男性。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん）「つくるのはすごく時間がかかったりとかお金かかったけど、潰して更地にするのは意外と早いんだな 一瞬で終わるんだなという感じ」ここに建っていた住宅に、半年前までは母と祖母の3人で暮らしていた池ヶ谷さん。竜巻の影響で家が傾き雨漏りも発生。とても住み続けることは出来ない状況でしたが、被害認定調査では「大規模半壊」という結果に。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん）「屋根がなかったりとか天井全て抜けて1階2階も潰れてる状態で大規模半壊なのかという疑問はありますね」「全壊」と判定されれば解体にかかる費用は、公費で賄われますが、大規模半壊では、約300万円かかる解体費用も自己負担となってしまうのです。そのため、池ヶ谷さんは再調査を依頼。その結果、判定は「全壊」に変りました。そして、被害から半年を前に、先週、ついに解体作業が行われました。思い出が詰まった自宅ですが、1週間も経たないうちに跡形もなくなってしました。それでも池ヶ谷さんは前を向いています。（自宅が被災 池ヶ谷 透矢さん）「不安は被災した時よりは少なくなっていて、解体ができたので家を建てるとか、そういう夢のあるような気持ちを持ってやるしかない」広大な農地に次々と立てられていく太い鉄パイプ（農業ハウスが被災 藤田 治之さん）「竜巻もそうですが、やはり台風の害をなるべく防げるような形にするために強く太いものにしました」そう語るのは、全国のホームセンターなどに花や野菜の苗を出荷する藤田さん。ここでも半年前、竜巻が35棟のハウスを吹き飛ばし、子どものように大切に育てていた50万株の苗が一瞬にして失われたのです。被害が大きすぎるため、再建には2億円以上かかるといいます。（農業ハウスが被災 藤田 治之さん）「本音はつらい。うん、本音はつらい…です。お店の人たちから『待ってるから』という声が聞こえるので、再復活して生産始めなきゃいけないなって思ってる」その思いの一方で、厳しい現実が…。公的な補助金の上限は1200万円のため、再建費用のほとんどが自己負担となるのです。（農業ハウスが被災 藤田 治之さん）「やはり借りなきゃダメなのかというような虚しさ。災害にも関わらず自分たちでまた自己資金出すのかという虚しさは、また出てきてますよね。うん、やりくり難しいな…というのがありますよ。ほんと、もう夢にも出てくるし」それでも年末には、その1200万円の補助金で、まずは3棟のハウスを再建。さらに、災害の補助金とは別の形で、再建費用の一部を賄える補助事業に採用されたのです。それは農水省が行う産地生産基盤パワーアップ事業。これは、2年後までに販売額を10％増加させる目標が課せられますが、そのために必要な施設整備の費用の一部が支援されるのです。（農業ハウスが被災 藤田 治之さん）「やっとこれで再起できるようになってきているので、とてもうれしいし、ありがたいですね」それでも、この竜巻被害により、藤田さんは1億円以上の借金を背負うことになりました。（農業ハウスが被災 藤田 治之さん）「返済は22年確実に続きます。自分の代ではなく子どもたちが経営していく時も、この借り入れの返済は続きます。実際から言えば災害がなければ、この借金は全くなかったので、うれしくないです。ない方がいいです」実は、竜巻被害が発生する前から県外で働く娘夫婦が、藤田さんの事業を継ぐことになっていて、3月中には牧之原へ戻ってくる予定なのです。思わぬ災害により大きくマイナスからのスタートとなりますが、この半年で、藤田さんも少しずつ前を向くことができたようです。（農業ハウスが被災 藤田 治之さん）「まずは元通りにっていうのが第一。でも、おかげでさらにっていう気持ちはまた出ています。何年かかるかはわからないですけど、やり遂げた時は満足できる時なのかもしれない」