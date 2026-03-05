静岡･三島市が官民連携で進めているロケ誘致事業で、ドラマのロケが決定しました。撮影には市民らも協力し、人気俳優の山下智久さんも参加しました。



3月5日、静岡･三島市では商店街に交通規制がかけられ、大規模な撮影が行われました。



撮影は4日と5日の2日間で、地元住民を含む約300人のエキストラが駅伝ランナーを応援するシーンに挑みました。



（撮影スタッフ）

「本番行きます、回してください」





（エキストラ）「がんばれ～」撮影されていたのは、日本テレビ系列で10月から放送される連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。箱根駅伝に挑む選手や、大会を支える人々の姿を描いた池井戸潤さん原作のドラマで、４日は、陸上競技部の監督役として出演する山下智久さんも三島市でのロケに参加しました。（山下 智久さん）「試合のシーンを、選手たちが、それぞれの思いを持って走り抜けていくという熱いシーンをとらせていただきました。沿道にたくさんの方が集まってくださって、ちゃんと応援してくださって、あたたかい場所だなと思いました。透き通ている情熱というものを感じていただける作品ではないか」三島市では、2025年5月から地元観光協会や伊豆箱根鉄道など官民が連携して、ロケの誘致を通した観光促進を進めていて、これまでに市内で33件のロケが行われたということです。