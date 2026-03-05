斗真（豊田裕大）、棗（奥野壮）に指輪をプレゼント 『コスメティック・プレイラバー Season2』第8話あらすじ
俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の第8話「ホームパーティ事件」が、きょう5日深夜1時15分から放送される。
【場面写真】前途多難なブライダル企画に励む間宮（奥野壮）
本作は、楢島さち氏の同名漫画が原作。2024年8月に放送された『コスメティック・プレイラバー』では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。奥野が、超真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作でロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗、豊田は、生意気でクールな後輩美容部員の佐橋斗真を演じる。
斗真がパリに発つ日が正式に決まり、棗の表情にわずかなさびしさがにじむ。そんな棗の左手を取り、薬指のサイズを測る斗真。指輪は自分が用意するとほほ笑み、代わりに棗からのプレゼントをねだる。
そんな中、仕事終わりの棗は斗真の兄・佐橋天真に突然連れ去られてしまう。家族団欒（だんらん）を望む天真が席を外した隙に、棗の背後からある男が近づいてくる。
