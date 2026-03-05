マッシュグループ新ブランド「sanrio house」1号店があすオープン まるで“焼き立てパン”なキティ＆シナモンたちが並ぶ
マッシュスタイルラボが新たに展開するサンリオ監修の新ブランド「sanrio house（サンリオハウス）」は、6日にルミネ新宿 ルミネ2に1号店をオープンする。4日に開催されたプレオープンイベントでは、いち早く店舗の全貌を公開した。
【写真】いい匂いがしそう…キティ＆クロミたちがパンになっちゃった
ブランドのオープニングアンバサダーに起用したのは、ニューヨークを拠点にグローバルに活躍する渡辺直美。メインヴィジュアルに渡辺を起用した特設ページを、6日午前11時よりオンラインストアにて公開する。
サンリオハウスの1号店は、東京・新宿のルミネ新宿 ルミネ2の2階にオープン。左右からはハローキティとマイメロディが、正面からはシナモロールがお出迎え。エントランスから足を一歩踏み入れれば、どこを切り取っても“Kawaii”があふれだす空間が広がる。
ファッショナブルなカラーリングが広がる店内にはぬいぐるみのペンダントランプ、タイルや壁紙でデコレーションされた壁、思わず撮影したくなる試着室など、要所に散りばめられたアートを感じる映えスポットも点在。まるでベーカリーカフェでパンを選ぶかのように、焼き立てパンを模したぬいぐるみの中からお気に入りのキャラクターをトングでセレクトできるコーナーも。
ミルクパッケージの中からは思わず手に取りたくなるぬいぐるみチャームが顔を出す。店内の至るところに、思わず笑顔がこぼれる遊び心の詰まった仕掛けや、フォトジェニックな演出が散りばめられている。
フィギュアやぬいぐるみ、チャームなどの定番アイテムから、アパレル・ビューティーアイテム、ホームグッズ、また缶菓子などキャラクター達のデザインを施した豊富なラインナップを用意。思わず笑顔がこぼれる“Kawaii”アイテムの数々は自身や大切な人へのギフトにも最適。
6日よりオープンノベルティとして、店舗にて税込7700円以上購入すると、先着順でsanrio houseオリジナルステッカーをプレゼント。同店でしか手に入らない、特別なアートワークによる限定デザインとなっている。
また、6日から11日の期間中、ルミネ新宿 ルミネ2・2FのSPOT Jでは「CAPSULE TOY LAND」を開催し、計2種類計6台のオリジナルカプセルトイやフォトスポットが用意されている。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664297
