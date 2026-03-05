5日、中国の国会にあたる全人代が開幕し、ことしの経済成長率の目標が去年から引き下げられました。

ことしの経済成長率について、5％前後という高い目標を維持するか、それとも経済の減速を受け入れて引き下げるのかが注目されましたが、結局、引き下げに踏み切りました。

李強首相

「国内の経済発展においても、従来続く問題や新たな課題など、直面している問題は依然として少なくない」

李強首相は、ことしの経済成長率目標を「4.5から5％」と発表し、4年ぶりに引き下げました。

中国ではこれまで、高い目標を達成するために無理をして過剰生産に陥るケースが相次いでいて、物価が下がるデフレの原因となっていました。

ある中国経済の専門家は、「現実的な目標だ」と評価した一方で、別の専門家は「現状の成長率は4％前半かそれ以下。4.5％でも高い目標だ」と指摘しました。

また、李強首相は報告でアメリカのトランプ政権を念頭に「覇権主義・強権主義に断固として反対する」と強い言葉で牽制しました。ただ、イラン攻撃をめぐっては中国はアメリカに対してこれまで批判するトーンを抑えていて、今月末のトランプ大統領の中国訪問を見据え、距離感に苦慮している内情もうかがえます。

国内外の情勢が不透明さを増す中、習近平政権がどのような具体策を打ち出すかが焦点です。