橋本愛、“イメチェン”ショートカットヘアにファン歓喜「ワイルドな雰囲気かっこいい」「素敵です!!すごく似合ってます」
俳優の橋本愛（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジしたショートカット姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「ワイルドな雰囲気かっこいい」“イメチェン”ショートカットを披露した橋本愛
橋本は「髪切った どう？」と書き出し、自撮りショットをアップ。これまでの印象から一変、耳のあたりで大胆にカットされた魅力あふれるショートスタイルを披露しており、顔にかかる長めの前髪の間からクールな視線を向けるショットや、おちゃめに指ハートを作る姿、少し舌を出したキュートな表情などが収められている。
また、グレーのVネックニットにルーズなデニムを合わせ、大きなピンクのチェック柄マフラーをアクセントにした全身コーディネートも公開。カフェの窓際で陽光を浴びながら飲み物を手にする凛とした横顔など、多彩な表情を見せている。
投稿では、「なんだか世界を見渡すと悲しくて悲しくて うまく笑えない日々だけれど 少しずつ小さな幸せを抱き寄せて なんとか生きていくしかないね ちゃんと知って たとえ間違えてもまた学び直して どんな人の命も奪わせたくない」と現在の心境を吐露し、「こんな世の中でも少しでもくすっと笑ってもらえたらいいなって それが表現の、ひとつの価値であり意味だと思うからがんばるよ〜」とヘアスタイルと同様、“心機一転”前向きにつづった。
この投稿にファンからは「ワイルドな雰囲気かっこいい」「素敵です!!すごく似合ってます」「素敵でカッコ良くて見惚れてます」「メロいってやつや！！」「気品を感じるショートの髪型、とても好きです!!」といった絶賛の声が続々と寄せられている。
【写真】「ワイルドな雰囲気かっこいい」“イメチェン”ショートカットを披露した橋本愛
橋本は「髪切った どう？」と書き出し、自撮りショットをアップ。これまでの印象から一変、耳のあたりで大胆にカットされた魅力あふれるショートスタイルを披露しており、顔にかかる長めの前髪の間からクールな視線を向けるショットや、おちゃめに指ハートを作る姿、少し舌を出したキュートな表情などが収められている。
投稿では、「なんだか世界を見渡すと悲しくて悲しくて うまく笑えない日々だけれど 少しずつ小さな幸せを抱き寄せて なんとか生きていくしかないね ちゃんと知って たとえ間違えてもまた学び直して どんな人の命も奪わせたくない」と現在の心境を吐露し、「こんな世の中でも少しでもくすっと笑ってもらえたらいいなって それが表現の、ひとつの価値であり意味だと思うからがんばるよ〜」とヘアスタイルと同様、“心機一転”前向きにつづった。
この投稿にファンからは「ワイルドな雰囲気かっこいい」「素敵です!!すごく似合ってます」「素敵でカッコ良くて見惚れてます」「メロいってやつや！！」「気品を感じるショートの髪型、とても好きです!!」といった絶賛の声が続々と寄せられている。