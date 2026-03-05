イスラエル軍は5日、イランの首都テヘランで新たに大規模な攻撃を開始したと明らかにしました。

アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続くなか、イスラエル軍は5日、イランの首都テヘランへの新たな攻撃を開始したと明らかにしました。テヘラン全域のインフラを標的とした大規模な攻撃だとしています。

イランの地元メディアによりますと、死者の数は4日の段階で1045人に上っていて、今後さらに被害が拡大する恐れがあります。

一方、イランのアラグチ外相は5日、イランの軍艦がスリランカ南部の沖合でアメリカ軍に撃沈され、多数の死者が出たことをめぐり、「国際水域で何の警告もなく攻撃を受けた」「アメリカは痛烈に後悔することになる」と報復を示唆しました。

トランプ大統領

「軍事作戦は非常に順調だ。控えめに言っても10点満点で15点くらいだ。今後もうまくいくだろう」

アメリカのトランプ大統領は4日、軍事作戦について「10点満点中15点だ」と評価しました。その上で、「我々は非常に強い立場にある」と強調し作戦を継続する考えを示しました。

こうした中、議会上院では4日、トランプ氏が議会の承認なしに攻撃を継続できないようにする決議案が採決されましたが、共和党議員1人を除く全員が反対し、否決されました。