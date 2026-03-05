「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを明かした。お相手は一般人。佐々木は妊娠しておらず、これまで通り仕事は続けていくという。

「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつづった。

「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、直筆の名前を添えた。

この発表に“モノノフ”歴15年のドランクドラゴン塚地武雅はXで「うわぁ！ウソッ？！と…衝撃は受けましたが、フゥッ〜とちゃんと落ち着きまして、#佐々木彩夏さん！#あーりん！結婚おめでとうございます！」と祝福。

「最年少のあーりんが結婚とは…感慨深い。#モノノフ になったのは15年くらい前、初々しくも軽やかに踊る最年少のドルドルしてた子が、いまやプロとして力強い圧巻のパフォーマンスを我々に見せてくれている…ずっーと見てきてるから普通に思ってたけど、改めて考えるとアイドルとして長い年月、スキル面もメンタル面も精進してきたんやな〜と。更には自分のモノノフとしての歴史も改めて感じたり…いやぁ〜めでたい！末永くお幸せに！」と続けた。