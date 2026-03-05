東西で７人の調教師が４日、開業初日を迎えた。注目は、手塚貴久調教師（６１）を父に持つ手塚貴徳調教師（３３）＝美浦＝だ。

目標はもちろん、「長期的には父親を超えること。短期的には今年は１６馬房なので１６は勝ちたい」とＧ１・１２勝の“父超え”を宣言。勝ちたいレースは日本ダービーで、「父親の２着（２３年ソールオリエンス、２５年マスカレードボール）を見ていたので先に」と笑った。貴久師が、息子不在の合間にこっそり厩舎を見学に来ていたと取材中に判明。最近はお互いが忙しくてあまり話せていないというが、「まぁ頑張れよ」と照れ屋な貴久師らしいエールがあったと明かした。

厩舎カラーはダークグリーン。理由を問うと「竹の成長力とか、しなるけれど芯がしっかりしている。そういう馬や人を作っていきたい」と説明。さらに「竹取物語」にも着想を得ているといい、「かぐや姫が月に帰るように、種牡馬や繁殖牝馬として帰るという意味を込めています。そして（師匠の）相沢厩舎の緑も受け継いでいます」と穏やかな笑顔で語った。

９２年生まれの現役最年少トレーナーの初陣は、土曜中山１２Ｒのレッドレナート（牡５歳）だ。父の厩舎からの転厩馬で、鞍上は同級生の横山和生騎手（３２）＝美浦・フリー。「和生は幼なじみで、めっちゃ仲がいいので。最初だし乗ってもらいたいなと思って」とデビュー戦を託した。父と同級生との絆で初星を飾ってほしい。

記者が初めて貴徳師に出会ったのは昨春。いつも優しく声を掛けてくださる印象が強い。ある日の取材中、カメラなどの機材が入った大きなリュックを背負って取材に出向いた記者を見つけた貴徳師は、「これはめっちゃ重いでしょ〜！持つよ」と言って、約１６キロのリュックを運んでくださったことがある。開業初日の囲み取材でも、「関わっている人がみんなハッピーになる厩舎にしたいです。スタッフも馬主さんも生産者も、記者も−。『全方よし！』ですね。数字も成績も出したいのはもちろんですが、数字だけでなく『総合力Ｎｏ．１』厩舎にしたいです」と話す姿に、優しい貴徳師らしさを感じた。全方位ハッピーに−。私も見習いたいです。（デイリースポーツ・野里美央）