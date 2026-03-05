4日に配信リリースされた嵐の5年ぶりの新曲「Five」が5日、「オリコンデイリーランキング」で、ストリーミングとデジタルシングルで同時1位を獲得した。デイリー再生数とデイリーダウンロード数で、ともにグループ最高を記録。配信開始日初日の再生数は、オリコン史上最高となる320万8857回を記録した。

この日発表された4日付の同ランキングでは、デイリーデジタルシングル（単曲）ランキングでも、7万4255ダウンロードで1位。嵐のこれまでの最高作品再生数は「Whenever You Call」の98万4512回（2020／9／19付）、デイリーダウンロード数は「A−RA−SHI：Reborn」の5万5583ダウンロード（2019／12／20付）だった。

嵐の新曲発表は2020年10月30日配信の「Party Starters」以来。「Five」は13日から始まるラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」に向けて制作された楽曲で、同時にファンを思って作られた背景もあるという。グループの人数の「5」を意味するように、誰ひとり欠けることのなかった5人と、その活動を長年支えたファンとの関係性を象徴するようなタイトルになっている。

数字はオリコン調べ（2026／3／4付）。