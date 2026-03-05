春の味「草餅」を買いに曳舟の老舗へ　スイーツ好き女優が餡入り餡なしどっちも買っちゃう銘品

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第33回目の今回は、草餅を買いに東京・曳舟の老舗へ。あんこのあり・なしがある逸品です。

150年近い歴史を誇る老舗店

「両の手に桃と桜や草の餅」

松尾芭蕉の詠んだ春の句です。春を全身で楽しんでる風景が目に浮かびますね。ということで、私も春を楽しみに草餅買いに行こうっと！

やってきたのはこちら。草餅といえば東京都墨田区・曳舟にある老舗、『向島 志”満ん草餅（じまんくさもち）』さんです。よもぎの緑がふんわり香る小さな和菓子屋さんで、店名入りの風情のある暖簾が目印です。

『向島 志”満ん草餅（じまんくさもち）』さん

屋号の「志゛満ん」は、誇るべき味への強い“志”を表しているのだとか。創業は1869（明治2）年。隅田川の渡し舟を行き交う人々にお茶とともに草餅をふるまったのがはじまりだそうです。そんな風景を想像すると余計に食べたくなっちゃいました！

お店へ入ると、ショーケースの中には草餅、どら焼き、みたらし団子に季節の和菓子も並んでいます。草餅は、餡入りと、きなこと白蜜が付いてくる餡無しの2種類から選べます。

紙袋に包まれた草餅

どら焼きやみたらし団子もとっても気になりますが……ここは我慢して草餅一択でいきましょう。そのかわり餡入りと餡無し両方買っちゃいました。

餡入りと餡なしの違いは？

草餅（1個190円）

こちらの草餅の特徴はなんといってもよもぎの香りの力強さ。草の青々しさとほろ苦さが濃厚でこれぞ草餅っていう感じです。見た目も緑がすごく鮮やかでこれも「生のよもぎ」にこだわってるからこそですね。

餡入りはやさしい甘さのこし餡が、主役の草餅を引き立てていて、よもぎの清々しさに滋味深い甘さが合わさり口いっぱいに広がります。もちっとむちっと心地よい弾力もいいですね。一般的な草餅よりよもぎの香りが強く感じられ、春にぴったりの味わいです。

そして餡無しです。もっと草の香りを純粋に楽しみたいならこちらかも。

中心に小さなくぼみがあり、そこに白蜜ときな粉をかけていただくスタイル。少し塩味の効いたきな粉の香ばしさと白蜜の上品な甘さが、よもぎの自然な風味を邪魔しないので、素材そのものの香りを存分に楽しめます。

草餅。右が餡入り、左が餡なし

どちらも素朴でおいしくて、今の季節にぴったりの草餅の名品です。

みなさんもぜひ、草餅で春の訪れを感じてください

加恋ちゃん、バナナ苦手問題の回答ありがとうございます。そうか食感か、確かにバナナをそのまま食べるとモサモサ感がありますね。そういえば私はりんごのシャクシャク感がちょっと苦手です。……食感問題、奥が深いです（笑）。

■『向島 志”満ん草餅』

［住所］東京都墨田区堤通1-5-9

［電話番号］03-3611-6831

［営業時間］9時〜16時

［休み］水

［交通］東武スカイツリーラインほか曳舟駅から徒歩11分

●大野いと（おおのいと）／1995年7月2日生まれ、福岡県出身。2011年に映画『高校デビュー』で女優デビュー。『あまちゃん』をはじめ、映画、ドラマ、舞台で活躍。

