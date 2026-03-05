韓国女子「ゴールラッシュ！」で８強進出が確定！ ２連勝で計６発「ローテーション大成功」と現地報道【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月５日にA組の韓国とフィリピンがグループステージ第２節で対戦。すでに１勝している韓国が３−０で完勝し、勝点を６に伸ばして決勝トーナメント進出を決めた。
この一戦を韓国メディアが続々と報道。『ニューシス』は「８日に予定されているオーストラリアとのグループステージ最終戦の結果にかかわらず、最低でもグループ２位を確保し、準々決勝進出に成功した」と伝える。
韓国は前節・イラン戦（３−０）からスタメン８人を変更。５枚の交代カードを使い、GKもチェンジするなど積極的な起用も見せた。
『スポーツ朝鮮』は「ゴールラッシュ！」「ローテーション大成功」などのフレーズで見出しを飾り、「シン・サンウ号が２試合連続で大勝を収めた」と報じる。
「課題はゴール前での集中力だった。イランを３−０で下したものの、決定力には物足りなさが残った。前半だけでシュート20本、試合全体で33本に達したが、威力に欠けていた」と振り返る同メディアは、「フィリピン相手には、ゴール前での緻密さが重要な状況だった」と記す。
スコアは同じ「３−０」だったものの、フィリピン戦では「卓越した競技力を披露した」とポジティブな見解を示した。
今大会は全12チームが３つのグループに分かれてグループステージを行ない、各グループ１位と２位、グループ３位のうち成績上位の２チームが決勝トーナメントに進出。そしてベスト４に駒を進めたチームと、準々決勝敗退のチーム間でのプレーオフで勝利した計６チームが、27年の女子ワールドカップの出場権を獲得する。
