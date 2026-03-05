【ひらがなクイズ】解けるとうれしい！ 共通する2文字は何？ “恐ろしい存在”がヒント
今回は、少し背筋が凍るような単語から、心が温まる表現、そしてビジネスシーンで耳にする言葉まで、多彩なジャンルをミックスしました。4つの単語すべてにピタッとはまる2文字は何か、推理してみてください。
ゆ□□い
しゅ□□ん
□□しなき
□□ゆき
ヒント：足がないと言われる、お化けや亡霊のことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うれ」を当てはめると、次のようになります。
ゆうれい（幽霊）
しゅうれん（修練）
うれしなき（うれし泣き）
うれゆき（売れ行き）
どこか不気味な「幽霊（ゆうれい）」や、厳しい修行を指す「修練（しゅうれん）」の響きの中に、感情が高まった時の「うれし泣き（うれしなき）」や、ビジネスの指標である「売れ行き（うれゆき）」が溶け込んでいました。漢字に直すと「幽」「練」「嬉」「売」と全く異なる印象の文字が並びますが、音のつながりを意識すると意外な共通点が見つかるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
