「吉本辞めてやっぱ食えてないのか」令和ロマン・くるまへの痛烈ディスが話題！ 「熱愛いじってて草」
お笑いコンビ・大王の山内仁平さんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高ははしごだか）さんをイジり「全部をイジっててすごい」「ここ1年のいろいろが詰まってて天才」といった声が寄せられています。
【写真】「吉本辞めてやっぱ食えてないのか」
ファンからは「表記MEGUMIすぎるて」「ローマ字なの多分熱愛いじってて草」「心なしか巨乳に見える」「全部をイジっててすごい」「ここ1年のいろいろが詰まってて天才」「さすが底知れぬ悪意」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「KURUMAさん久々に会った」山内さんは「KURUMAさん久々に会った 吉本辞めてやっぱ食えてないのか服ダサかった」とつづり、高比良さんの写真を投稿。令和ロマンの2人がプリントされたTシャツを着用しています。服だけでなく「KURUMA」の名前表記で俳優のMEGUMIさんとの熱愛を、「吉本辞めてやっぱ食えてないのか」で吉本興業からの退所をイジっていると思われ、とても痛烈な内容です。
「彼らもラジオ頑張ってるみたい」また同日、自身のInstagramのストーリーズも更新した山内さん。「彼らもラジオ頑張ってるみたい」とつづり、高比良さんと相方の松井ケムリさんのツーショットを公開しました。容赦なくイジれるほど、関係性が深いのかもしれませんね。
