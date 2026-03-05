お笑いコンビ・大王の山内仁平さんは3月4日、自身のXを更新。お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高ははしごだか）さんをイジり、話題となっています。（サムネイル画像出典：山内仁平さん公式Xより）

お笑いコンビ・大王の山内仁平さんは3月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高ははしごだか）さんをイジり「全部をイジっててすごい」「ここ1年のいろいろが詰まってて天才」といった声が寄せられています。

「KURUMAさん久々に会った」

山内さんは「KURUMAさん久々に会った　吉本辞めてやっぱ食えてないのか服ダサかった」とつづり、高比良さんの写真を投稿。令和ロマンの2人がプリントされたTシャツを着用しています。服だけでなく「KURUMA」の名前表記で俳優のMEGUMIさんとの熱愛を、「吉本辞めてやっぱ食えてないのか」で吉本興業からの退所をイジっていると思われ、とても痛烈な内容です。

ファンからは「表記MEGUMIすぎるて」「ローマ字なの多分熱愛いじってて草」「心なしか巨乳に見える」「全部をイジっててすごい」「ここ1年のいろいろが詰まってて天才」「さすが底知れぬ悪意」などの声が寄せられました。

「彼らもラジオ頑張ってるみたい」

また同日、自身のInstagramのストーリーズも更新した山内さん。「彼らもラジオ頑張ってるみたい」とつづり、高比良さんと相方の松井ケムリさんのツーショットを公開しました。容赦なくイジれるほど、関係性が深いのかもしれませんね。

(文:堀井 ユウ)