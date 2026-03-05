J1神戸は5日、FW内野航太郎（21）をデンマーク1部ブレンビーIFから期限付き移籍で獲得したことを発表した。

期限付き移籍期間は、明治安田J1百年構想リーグ終了まで。内野はチームを通じて「この度、ヴィッセル神戸に加入することになりました。内野航太郎です。チームの目標であるアジアNo.1に貢献し、ピッチで自分の価値を証明するために来ました。今回の移籍に際してお力添えいただいた皆さま、そして苦しい時期に手を差し伸べてくださった方々に心より感謝しています。おろしたての情熱を胸に、皆さまの前でプレーできる日を楽しみにしています。応援よろしくお願いします」とコメントを発表した。

パリ五輪出場権を懸けた22年U―23アジア杯に唯一大学生で選出された内野は、昨年7月に筑波大卒業を待たずに渡欧。開幕前の練習試合で得点を挙げるなどアピールできていたが、リーグ戦5試合出場のみで昨年11月2日のシケルボー戦以来出場機会がなかった。だが、ブレンビーは来季も必要戦力として計算し、競争力と実戦経験を積めるクラブを模索していた。同時に、神戸も背後への抜け出しやポストプレーに優れた万能ストライカーを高く評価。より多くの出場機会を求める内野を含め、三者間の意向が合致した格好だ。

◇内野 航太郎（うちの・こうたろう） 2004年（平16）6月19日生まれ、横浜市出身の21歳。小学生時代に地元のSCHフットボールクラブでサッカーを始め、中学時代に横浜ジュニアユースに入団、ユース時代の22年にはトップチームに2種登録。23年度に筑波大に進学。日本代表はU―16世代から各年代で選出。1メートル85、79キロ。利き足は右。