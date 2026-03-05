料理家の栗原はるみさんが5日、自身のインスタグラムを更新。この日、79歳の誕生日を迎えたことを伝えた。

栗原さんは「みなさん！今日は私の誕生日です」と書き出し、「79歳になりました」と報告。「みなさんも私と是非一緒に！よろしくお願いします。私は自分のやりたいことに向かって諦めることなく頑張り続けます」と宣言した。

そして「夕方、またチーズケーキを焼いたりいつものような一日を過ごしました」と明かし、焼き上がったケーキが並んだ写真を公開。「今夜は仲良しとご飯を食べに出かけます。誕生日を祝ってくれます」とした。

また「もやしが私の仕事部屋の書類箱に入ってじっと私を見ています」と愛猫の姿も披露し、「みなさん今日も楽しい一日を過ごしてねー」と呼びかけた。

さらに「玲児さんにみなさんからお祝いをしていただいたことを伝えます」と、2019年に亡くなった夫で元キャスターの栗原玲児さんの名前を添え、「きっととっても喜んでくれると思います」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「はるみさんからいつも元気とパワーいただいています」「素敵な年となりますように」「いつまでもジーンズも似合って羨ましい！」「はるみさん大好きです」「私のバイブル」「私の憧れでありお手本です」などの声が集まった。