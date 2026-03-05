俳優の川崎麻世（63）が5日、ブログを更新。大阪の地元にある自慢の開運・縁結びスポットを紹介した。

「今日はなんと2026年最強開運日なんです」とつづった川崎。日本の暦で最上の吉日とされる「天赦日」に「一粒万倍日」「寅の日」「大安」の3つの吉日が重なる、1年の中でも極めて稀な四重の吉日となっていることに興奮を隠せない様子。ある場所で22歳下の妻で料理研究家の花音さん（41）との夫婦ショットを披露した。

この場所は、七夕伝説の場所として知られる地元・大阪府枚方市の天野川に架かった天津橋にある、自身がデザインした「しあわせのモニュメント」。川崎は続けて「鐘を鳴らすと幸せになり、願いが叶うと言われます」「我々夫妻も2年前の夏に鐘を鳴らして後に結ばれました」と明かした。

この日、現地を訪れたあるカップルが婚姻届提出し、夫婦になったことを明かした上で「最強開運日の今日は役所の婚姻届も150分40人待ちだったみたいですよ」と苦笑い。それでも「皆さんも是非、大阪府の枚方市駅から徒歩5分の開運・縁結びスポット『しあわせのモニュメント』で鐘を鳴らして幸せになって下さい」と、“ひらパー兄さん”こと岡田准一で有名な遊園地「ひらかたパーク」に負けない観光名所にすべく訴えた。