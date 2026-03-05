モデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（32）が、4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（深夜2時27分）に出演。体のある部分をあらわにした。

元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）、元乃木坂46の女優堀未央奈（29）、お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）でトーク。

東ブクロが美容整形の願望について「お3人的にはどうなんですか？」と聞いた。岡田は「やりたいところいっぱいありますよ」。そして「私、おでこを狭くしたい。生え際を植毛したい」と話した。

東ブクロが「わからへんけどな」、森と堀も「わかんない」。岡田は「前髪、今ガチガチに固めてるから、見せ…」と言いかけると「ま、いいか」と前髪を上げて額をあらわにした。ふいな行動に驚いた森と堀が「きれい！」、東ブクロも「かわいいいやん」と好反応。

岡田は「こういう前髪にしたいんです」と森を指す。そして「だいたい、ハゲてるよ、って言われるんですよ」。東ブクロは「ハゲてるとは違うあれやんか」。森が「私も、めちゃ広いんですよ。広いけど、1回前髪なくしたんです。なくして、もう1回作ったら安定しました」と話すと、岡田は聞き入った。