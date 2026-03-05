¡ÚM!LK¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Û365Æüà¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤Æü¤ÏÌµ¤¤á¡¡´äÀ¥ÍÎ»Ö¤Î¡ÖÆü¾ï¤È¤´Ë«Èþ¡×¤Ïà¥³¡¼¥ë¥É¥·¥ã¥ï¡¼á¤ÈàÅò½®á
M!LKº´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖULTIMUNE with LISA POP UP EVENT¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÀ¸Æ²¤Î¿·¤¿¤ÊÈþÍÆ±Õ¤òPR¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çº´Ìî¤µ¤ó¤Ïà¼ÂºÝ¤ËÄ«¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÀ¤¼È´¤¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¡£¥µ¥é¥µ¥é¤¹¤ë¤Î¤ËÈ©¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£ÉáÃÊ¥á¥¤¥¯¥Î¥ê¤¬Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿á¤È¡¢±ð¡¹¤ÎÈ©¤ò¸÷¤é¤»¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ½ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
365Æü¡¢ËèÆü»È¤¨¤ëÈþÍÆ±Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢365ÆüËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à365Æü¡¢É¬¤º¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖM!LK¡×¤Î¤³¤È¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤Æü¤Ï1Æü¤¿¤ê¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£á¤ÈÂ¨Åú¡£à²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤³¤ì¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡¢¼¡¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤¿¤é¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡×(M!LK¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë365Æü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·º¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Çà¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡Ä¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£ºÆ¤Ó¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Îà¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÌµ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¾Íè¤Î¼«Ê¬¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¯¤Æº£¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤Þ¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤òÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Î¾å²¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¡£Æü¤´¤íÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ðÁÃ¡×¤Ï²¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¼«Ê¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¢ÂÎ¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÂÎ¤ò¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹á¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢àÉ¬¤º»Å»öÁ°¡¢Ä«¤Ë¥³¡¼¥ë¥É¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì¹Ô¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«°ì²ó¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¶´¤à¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¤´¤íàËÍ¤ÏÉáÃÊ¥·¥ã¥ï¡¼ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤èá¤ÈÏÃ¤·¤¿´äÀ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢àÅò½®¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÂ¨Åú¡£à¤¿¤Þ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢2½µ´Ö»Å»ö¤¬Â³¤¤¤¿Æü¤Î¸å¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ë¡£(Åò½®¤Î¤Ê¤«¤Ë)¥Ð¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¹á¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬°ì»þÅª¤Ë´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¡Á¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Íá¤È¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¥¿¥¤¥à¡×¤¬´äÀ¥¤µ¤ó¤Î¤´Ë«Èþ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏËÙÅÄ°«¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
