WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¡¢2Àï¤Ç29ÆÀÅÀ¡¡¼ç¾¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë°ìÈ¯
¡¡WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬4Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢5ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à14°ÂÂÇ¤Ç14¡½4¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¡£Á°Æü¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×29ÆÀÅÀ¤ÈÇË²õÎÏ¤ÏËþÅÀ¡£°ì²ó¤Ëº¸Íã¤ØÆÃÂç¤ÎÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤ÏÂÇµå¤ò¾å¤²¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÈô¤Ö¤ó¤À¡×¤È¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Âç²ñ¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¡Ö¡ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¡Ëµå±ã¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¤ªº×¤ê¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÏÁª¼ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ëå«¤ò¶¯¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç°úÂà¤·¤¿ÄÌ»»223¾¡¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â»Í²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¶»¤Ë¡Ø¥Á¡¼¥àUSA¡Ù¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡¶¯²½»î¹ç2Ï¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤Ç¡¢6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë