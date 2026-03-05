女優岡本玲（34）が5日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ハライチ澤部佑の結婚秘話を語った。

岡本は「澤部さんがよくご飯を食べていたお店が一緒で、たまたまお見かけしてて今の奥さまが出会った居酒屋だったので、奥さんと仲良くなってったっていうのもお見かけしてます」と澤部夫妻との関係性を明かし「澤部さんからアプローチしたと思ってたら奥さんの方からだった」と語っていた。

また、岡本は「奥さんからのアプローチに澤部は“何か裏があるのでは”と疑っていた」と明かした。

岡本は「すごい覚えていて、（澤部が）『仲良くさせてもらってるんだけど、実はどうなの？』って澤部さんから聞かれたことがあって。『（奥さんは）どうなんだろう、女の子ってどうなの？』って心配されてて。『すごく良い子だから飛び込んだらいいんじゃないですか？』って」と相談を受けたことを明かした。

澤部は「それぐらい。すごいすてきな方だった。“なんで俺に？”っていうのが、不安だったんでしょうね」と当時を振り返った。

岡本は「逆もあったんですよ。奥さまから『澤部さんはすてきだし、モテるだろうから私で大丈夫かな、っていう不安が』って（言われた）。『澤部さんってモテるんですか？』みたいな」と明かし、スタジオを笑わせた。

澤部は「失礼！ただただ失礼」とつっこんだ。