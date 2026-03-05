◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国ーチェコ（2026年3月5日 東京D）

韓国は5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組でチェコと対戦する（東京ドーム）。試合前に柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）が記者会見に臨んだ。

第1回大会は4強、第2回大会は準優勝したものの、その後は3大会連続で1次ラウンド敗退の韓国。4大会ぶりの1次ラウンド突破は至上命題だ。

過去3大会はいずれも初戦で黒星。指揮官はチェコ戦を前に「確かに過去3大会初戦は苦しい結果となった。その結果1次ラウンドで敗退となった。チームを編成する上で初戦の重要性を考えた。初戦をどうやって勝利に導くか、残りの試合を勝ち抜く上でいかに大事か話し合った。その結果に基づいては試合を進めていきたい」と初戦の勝利に全集中する構えだ。

そして「選手と一緒にいる時間、サイパンから今に至るまで長かった。さまざまな話をした。監督の思い、チームとして向かうべき方向性。プライドを持って過去最強チームだと言うことができます」ときっぱり。「（選手たちには）伝えるべきメッセージを伝えてきた。今までやってきたプレーを信じてやればいいと思います」とプレーボールを心待ちにした。