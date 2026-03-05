ももクロ佐々木彩夏、電撃結婚にトレンド入りの反響 メンバーからのコメントも話題「泣ける」「感慨深い」
【モデルプレス＝2026/03/05】ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が3月5日、自身のInstagramにて結婚を発表。ファンからは驚きの声が続々と寄せられている。
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
佐々木は「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と伝え、直筆のサインを記した。また公式サイトでは、メンバーからの祝福コメントを掲載。玉井詩織は「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ」などとそれぞれ気持ちを溢れさせている。
突然の結婚発表にX（旧Twitter）では「あーりん（佐々木）結婚」や「ももいろクローバーZ」など関連ワードがトレンド入り。さらに、ファンからは「おめでとう！」「お幸せに」「あーりん結婚するのなんか感慨深い」「メンバーからの言葉に感動」「びっくり」「おめでたい」「泣ける」などと祝福や驚きの声が続々と上がっている。（modelpress編集部）
◆佐々木彩夏、結婚発表
◆佐々木彩夏の結婚発表にファン驚き
