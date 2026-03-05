４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日に結婚を発表した。同グループでは３人目の結婚経験者となった。

天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日のこの日、インスタグラムや公式サイトで公表。ももクロのメンバーも次々に祝福のコメントを寄せた。スポーツ報知の取材によると、お相手は一般男性で、婚姻届を提出した日程などは非公表。妊娠はしていないという。

佐々木は自身のインスタグラムなどで「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と伝えた。

メンバー最年少で妹的存在だった佐々木の結婚にネットでは「幸せになってください！！！これからも推させてください！！！」「ももクロはスキャンダル一切出ないで結婚してるから流石アイドルのトップだしプロだと思う…!」「あーりん結婚っ！！！こりゃあめでたいっ小学生だったあーりんが結婚かぁ」「あーりんが、あーりんだけじゃなく、佐々木彩夏としての幸せも選んでくれたこと、１ファンとして本当に嬉しい」「普通に嬉し泣きした」「祝い酒じゃ〜〜」などのあたたかい声が寄せられた。