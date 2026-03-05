４日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」と「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」が５日、発表され、５月末で活動終了する嵐の新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」（４日配信）が、１位を獲得した。

「―デイリーストリーミングランキング」では、３２０．９万回（３２０万８８５７回）再生、「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」では、７．４万ダウンロード（７万４２５５ＤＬ）を記録。デイリー再生数、デイリーダウンロード数ともに自己最高となり、配信開始日初日の再生数としては、オリコン史上最高の快挙となった。

「Ｆｉｖｅ」はグループにとって、２０２０年のデジタルシングル「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲。４日０時から各ストリーミングサイトで配信されると、深夜にもかかわらず曲名など関連ワードが多数トレンド入りし、大きな反響を読んだ。

デビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」と同じ４分２７秒の嵐らしい前向きで爽やかな曲調で、歌詞にはデビュー曲とリンクするワードが並んだ。作詞作曲・編曲は、嵐の人気曲を多数手掛けてきたＨＩＫＡＲＩ氏と、Ｔｏｍｏｋｉ Ｉｓｈｉｚｕｋａ氏。ファンにとっても“おなじみの布陣”に、ＳＮＳでは「大納得」と歓喜の声が広がっていた。