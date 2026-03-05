「内瀬」はなんて読む？自然豊かな三重県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「内瀬」はなんて読む？

「内瀬」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、三重県の地名でひらがな3文字です。 いったい、「内瀬」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ないぜ」でした！ 内瀬は、三重県度会郡南伊勢町に位置しています。 そんな内瀬のある南伊勢町は、町域の約6割が「伊勢志摩国立公園」に指定されている海に面した自然豊かなまち。 漁業と農林業が基幹産業となっており、特に漁業では「まき網漁業」や「養殖漁業」が盛んで“三重県下一の水揚げ高”を誇っているのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『地名事典オンライン』

・『美し国みえ 移住ポータルサイト』

ライター Ray WEB編集部