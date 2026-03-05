大井川鉄道では７日から、アニメ「きかんしゃトーマス」の人気キャラ「パーシー号」を運行する。アジア初のデビューに先駆けて５日、報道関係者などにお披露目イベントを開催。地元の保育園児約１００人も招待され、新金谷〜川根温泉笹間渡を往復運転した。出発前に鳥塚亮社長がアニメのキャラ「トップハムハット卿」のコスプレで登場すると、園児は「ハット卿だ」と目を輝かせ、汽笛に合わせて「パーシー！ パーシー！」と、かわいらしいかけ声が起こった。

車内放送はパーシーの声で行われ、乗客は大井川や茶畑を臨む沿線の風景を楽しんだ。これまでは「トーマス号」だけだったため、年末からＧＷ前まではＳＬの運行がなかった。鳥塚社長は「蒸気機関車が２台体制になるので通年運行ができます。６月や１２月には、トーマスとパーシーの運行が重なる時期もあるでしょう」と、今後の競演計画を明かした。

大井川鉄道では２０１４年から「トーマス号」の運転を開始。新金谷駅には様々なキャラクターもおり、トーマスの世界観を再現して人気を博している。「パーシー号」のデビューとなる７日と８日の乗車券は完売。鳥塚社長は「子供のころの思い出は大人になっても残るもの。ぜひ、ご家族でご利用してください」とＰＲした。