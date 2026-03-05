池袋にあるガールズバーの店長だった鈴木麻央耶容疑者（逮捕当時39）とともに、元店員の女性に売春をさせた罪に問われている田野和彩被告（21）の2回目の公判が3月4日午後、東京地裁で開かれた。

【写真】「茶色のファーコートにおかっぱ姿」3月5日、東京地裁をあとにする田野和彩被告、初公判のあとに涙を流す様子なども

1時間半を予定されたこの日の公判では証人尋問と被告人質問が行われ、その中で今まで語られなかった事実も明らかとなった。傍聴した内容をもとに、保釈後の田野被告の様子や彼女の心情の変化などについて詳報する。【前後編の前編】

SNSでも話題になった"美人ガルバ店長"を一目見るためか、法廷には1時間以上前から人が並び始め、傍聴人が殺到。公判が始まる直前には、列に割り込んだとみられる男性が職員と小競り合いになるトラブルも起き、一時、物々しい雰囲気になった。

開廷の5分ほど前、被告は前回と同じ黒のスーツ姿、髪はおかっぱヘアで、弁護士と両親とともに法廷に現れた。3分ほど検察の証拠に関する手続きが行われ、まずは証人尋問が始まる。証言台に立ったのは、田野被告の父親だった。

普段から着ているものなのだろうか。着込んだ風合いのスーツ姿で証言台に立つと、裁判長に促されて「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず偽りを述べないことを誓います」と宣誓した。

尋問の冒頭、弁護人に事件後の心情を問われた父親はこう答えた。

「娘は善悪の判断ができていなかった」

「〇〇先生（田野被告の弁護士）からの連絡で事件を知り、正直、驚きました。すぐに手配をして、翌日には東京へ向かいました。とにかく早く先生と面会して、状況を知りたかったのと、（被告が）ペットを飼っていたので、引き取るために急ぎました」

昨年12月、両親が保釈金を支払い被告は釈放。地元に戻り、親の監督のもとで過ごすことになった。実家に帰ってきた後の娘の様子について、父親がさらに続ける。

「和彩とはまず、どうしてこんな罪を犯したのか話し合いをしました。『本当にたいへんなことをした。被害者やそれ以外の方にも迷惑をかけて申し訳ない』旨の話をしていました。心から反省している、罪を認識しているようで少し安心したのを覚えています。

娘はいま朝早く起き、規則正しい生活を送っています。私は仕事で日中家にいませんが、家内の家事手伝いやペットの世話をしています。しばらくは一緒に暮らし、家内と一緒に見守りたい。犯行の原因については、善悪の判断ができていなかったことがすべてだと考えます」

質問には、当時交際していたという共犯者で元バー店長の鈴木容疑者の名前もあがった。すでに報じたとおり、男は元従業員の女性にGPSを持たせ動きを管理したうえで、新宿・大久保公園で立ちんぼをさせ、売り上げをすべて搾取した、犯行の主導者ともいえる人物である。

父親は被告と男の関係について「事件後に知りました」と述べた。さらに、後に問われた「今後は関わらせないか」との質問に対しては、

「二度と関わらせません」

などと語気を強めた。

260万円の借金を肩代わり

さらに質問は被告との関係にまつわるものに移る。弁護人から"これまで被告のためにしたこと"について聞かれた父親は「娘の将来のために約260万円の借金を返済しました」と語った。田野被告が抱えていたとされるこの借金の用途がなにかは不明だが、事件後、保釈金とは別に大金を支払っていたのだという。

さらに田野被告の将来については、こう打ち明ける。

「まずは親の目が届く昼間の仕事に就いてもらうこと。あとはこまめにコミュニケーションをとって、何かあれば相談するということをしていきたい。参加できるものがあれば、私の仕事関係のボランティアにも連れていきたい。

（犯行について）真摯に受け止めて深く反省し、今後、どうやって生きていくのかも相談しながら決めてほしい」

証人尋問はおよそ10分間。言葉の節々からは、わが子を真摯に思う親心が感じられた。この間、田野被告は背筋をぴんと伸ばし、父親の証言に耳を傾けていた。

後半では田野被告が自ら「付き合っていた」という鈴木容疑者に抱いていた思いを明かしている。その関係はあまりにいびつなものだった──。

（後編につづく）

