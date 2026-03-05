高速での移動は安定感抜群

編集部では2024年夏からヒョンデのEVを長期レポート中。現在は3台目となる『ヒョンデ・アイオニック5』が、日々、編集部の動力源として活躍している。

【画像】編集部の動力源として活躍！長期レポート中の『ヒョンデ・アイオニック5』 全34枚

さて、これまで様々な場面でアイオニック5に乗ってきたわけだが、一番好きなのは高速道路での移動だ。個人的に高速を中心とした長距離移動が多いため、そこでの快適性はどうしても重視したくなる。



編集部で長期レポート中の『ヒョンデ・アイオニック5』。 平井大介

その点、アイオニック5はEVらしくフラット感があり、3000mmというホイールベースもあって安定感抜群。SUVほどではないが、少し着座位置が高く見晴らし良好で、シートポジションは背もたれのサポートが特によく、筆者の体型との相性がいいように思う。

そこで重宝するのが、右のパドルシフトを長く引いて切り替え可能な『オートモード』だ。前を走っているクルマに近づいた時に自動的に減速する機能だが、その所作は自然。逆に左のパドルシフトを引いていき回生を強くしていき、レベル3あるいはワンペダルモードとなる『アイペダル』だと、足踏みブレーキを使用する場面は極端に少なくなる。

これらの一連の動きは実に滑らかで、アイオニック5の快適性を向上させていると思う。これは街中でも同様だ。

スポーツモードに入れた時の走り

ドライブモードの話でいえば、『スポーツモード』に入れた時の走りも結構気に入っている。これはパワーアップ自体はせず、アクセルペダルに対するクルマの反応が機敏になるもの。いや、機敏というよりパワフルになると書く方がコクピットでの感覚に近い。

その走りはなかなか力強いもので、馬でいうところの『鞭を叩いた』状態であるが、その気持ちにちゃんと応えてくれるのだ。そうした場面でシームレスに力強く走るアイオニック5の姿は、実に頼もしく感じる。



ドライブモードの切り替えはステアリングのスイッチで行う。 平井大介

ちなみに電費が一気に下がるので、小心者の筆者は、わりとすぐに標準モードに戻してしまうのはここだけの話だ。

走りの面で話を続けると、サスペンション形式はフロントがマクファーソンストラット、リアがマルチリンクとなっている。車重が重い傾向にあるEVは、リアをマルチリンクにするケースが多く、アイオニック5も例外ではない。

ただ、たまにクルマの接地感、言い換えるなら路面からのインフォメーションが少し足りないと感じる場面がある。コーナリング自体は過不足ないものだが、あくまで感覚的な話として、低重心さとミシュラン・タイヤのグリップで曲がっているような気がするのだ。

しかし、敢えて言えばというレベルで、スポーツカーではないので求めるべきことではないだろう。

実質負担金の事例を思わず二度見

さて、先日ヒョンデ・モビリティ・ジャパンから、実質負担金に関するメールマガジンが届いたので簡単にご紹介したい。

まず、アイオニック5のメーカー希望小売価格（車両本体）は523万6000円〜。そしてCEV補助金（令和7年度）が87万円、自治体補助金が25万円で、なんと特別価格調整52万6000円で、実質負担金が359万円〜になるというのだ。



ヒョンデ・モビリティ・ジャパンの公式ホームページより。

これはあくまで参考価格で、特別価格調整金額やCEV補助金はグレードによって異なる。対象となる車両の登録期間は、2026年1月1日から3月31日までとなるそう。

なお、補助金には申請条件と期限があり、申請額が予算額に達した場合は受付終了となるのでご注意頂きたい。また、自治体の補助金は令和7年度における、東京都のZEV車両購入補助金の例となるので、詳細はお住まいの自治体及び、一般社団法人次世代自動車振興センターでの確認が必要だ。

他のヒョンデ車も同様の取り組みを行っているので、詳しくは公式ホームページでご確認頂きたい。ちなみに筆者の住む自治体は補助金を出していないので、実質負担金はもう少し多くなるが、特に一番価格の安いインスターの事例を見て、思わず二度見したことだけは付け加えておこう。