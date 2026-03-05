「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。絶景ポイントでの水着姿を投稿した。

エメラルドグリーンの海を眺めるスポットで、大きなブランコに座り、白とグレーのビキニ水着ショット公開。ポニーテールのロングヘアスタイルで振り向いた笑顔のバックショットは、くびれやヒップの曲線美が際立った。

ファンやフォロワーからも「女神様のプロポーション」「美しすぎます」「後ろ姿お綺麗」「素晴らしい背筋」「美しい背中」「すごい眺望だね」「美女と美しい景色の融合、最高」「たまりません」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。