ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

ももいろクローバーZでの結婚発表は3人目となる。22年11月に高城れにが、当時日本ハムの宇佐見真吾捕手との結婚を発表。23年12月に離婚を発表した。百田夏菜子が24年1月、KinKi Kids堂本剛との結婚を電撃発表した。

ももいろクローバー時代の11年4月に卒業し、現在は女優として活動する早見あかりは18年12月に30代前半の会社員男性と結婚発表し20年、10月末に第1子女児を出産した。24年8月に離婚を発表している。

グループを19年に卒業した元メンバーの有安杏果（ももか）は2019年11月に結婚。夫は医師で個人事務所の代表も務める。

佐々木は「いつも温かい応援本当にありがとうございます。私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表し、直筆の名前をしたためた声明を公開。お相手についての言及はなかった。

この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」「寅の日」が重なる超開運日だった。

以下、発表全文。

いつも温かい応援本当にありがとうございます。

私事ではありますが、この度結婚することになりました。

こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。

これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたらしいです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

2026年3月5日

佐々木彩夏