¡Ú ë¾Êó ¡ÛÇÐÍ¥¡¦¾¡Ï¤ÍÀ¤µ¤ó»àµî ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤µ¤ó´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÍ¦¼Ô¤Î¤ß¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é
¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ï5Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¡Ï¤ÍÀ¡Ê¤¹¤°¤í¡¦¤Û¤Þ¤ì¡Ë¤µ¤ó¤¬1·î23Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅÔÆâÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯87ºÐ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ë¾Êó ¡ÛÇÐÍ¥¡¦¾¡Ï¤ÍÀ¤µ¤ó»àµî ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤µ¤ó´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÍ¦¼Ô¤Î¤ß¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é
Æ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ë¾Êó¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦²¼µ¡¢¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡ÊÁ´Ê¸¡Ë¢¦
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¡¢¾¡Ï¤ ÍÀ¡Ê¤¹¤°¤í ¤Û¤Þ¤ì¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ00Ê¬º¢¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯87ºÐ¡£
À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´Êó¹ð¤¬¤³¤Î»þ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´ÍÆ¼Ï¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¸Á°Ãæ¡¢³§ÍÍ¤«¤é»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¤¢¤¢¤ °Ê¾å ¢¤¢¤¢¤
¾¡Ï¤¤µ¤ó¤Ï1940Ç¯6·î1Æü¡¦ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö²ø´ñÂçºîÀï¡×¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÍ¦¼Ô¤Î¤ß¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û