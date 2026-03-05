¡ÚDeNA¡ÛÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬»Í»àµå5¡¦Ï¢Â³Ë½Åê¤ÇÀ©µåÆñ¿¼¹ï¡¡ÃæÆü¡¦±»ô¹Ò¾ç¤Ë»àµå¤Ç¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀï DeNA-ÃæÆü¡Ê5Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬ÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï2·î22Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ÇÀèÈ¯¤·3¥¤¥Ë¥ó¥°3Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï6²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤ò154¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥µ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤Ë»ÅÎ±¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢9ÈÖ¡¦¿·ÊÝçýÎÉÁª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë¤ÈÀèÆ¬¤Î±»ô¹Ò¾çÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ150¥¥í¤Îµå¤¬È´¤±¡¢º¸ÉªÉÕ¶á¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¤Æ¤¿½Ö´Ö¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤ê¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂç¤¤ÊÅÜ¹æ¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï2µåÏ¢Â³¤ÎË½Åê¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬3ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç1ÎÝ3ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆ£Ï²Åê¼ê¤Ï2²ó40µå¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢»Í»àµå5¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¾¡¼¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢²ÝÂê¤ò»Ä¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£