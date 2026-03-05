女子プロレスラーSareeeは5日、都内でデビュー15周年興行「Sareee−ISM ChapterX 太陽神Chronicle−15th ANNIVERSARY−」（22日、神奈川・横浜武道館）の追加対戦カードなどを発表した。

重大発表と題して会見にはSareeeとともに会見には島谷ひとみが登場。「フワちゃんです」とジョークで笑わせる。「新たな曲を書き下ろしました。“太陽神Prism”という新曲を作りました」と22日に新入場テーマ曲を発売することを発表した。

新入場曲の「太陽神Prism」はSareeeも作詞に関わり、MVにも出演。Sareeeは「3月22日が現太陽神のテーマソングで入場する最後の日です」と明かし、島谷が会場で歌うことも決定した。「生歌で太陽神が聞ける。大きい大会で歌ってもらいたい思っていた。夢がかなう。皆さん一緒に夢がかなう瞬間を見に来てください」と大喜びだ。

歌うタイミングをSareeeは「生歌で入場したいなと思うんですけど」で希望。これに島谷は「来てからのお楽しみ。今から決めます」と煙に巻いた。新入場テーマ「太陽神Prism」には「Sareeeちゃんは太陽神というタイトルを掲げて、戦いに挑んでいる。神々しいSareeeちゃんをイメージした。戦う姿を見てファンは生きるエネルギー、光をもらっていると思うので描けたらいいなと。まだ上を上をと向上心をもって歌に注ぎました」と明かした。

島谷との関係にはSareeeは、デビュー2年目に当時のスタッフから島谷の「太陽神」を薦められて決めたという。島谷は「ファンから、このことを聞いて最初から使ってくれていたのを聞いていた」と明かした。その後、島谷が試合を観戦。2年前に初めて会食し意気投合。今回の新曲の製作が実現した。現在のテーマ曲は「3月22日が最後。今後の“太陽神Prism”になるのでラスト太陽神になります」と話した。

島谷は「さびでは拳をかざしてSareeeちゃんを応援してほしい」とエール。さらに「プロレス界を引っ張ていく存在だと思っているし、どんどん若い子たちにスポーツを通して生きる根性を養ってもらえる、影響のある存在になってもらいたい。一生、Sareeeちゃんを応援し続けます」と約束した。

Sareeeはメインでマーベラスの彩羽匠と組んでスターダムの朱里、センダイガールの橋本千紘組が対戦する。