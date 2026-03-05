ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

これを受けグループの公式サイトは同日、メンバー百田夏菜子（31）、玉井詩織（30）、高城れに（32）の祝福コメントを掲載した。

以下、コメント全文

【百田夏菜子】

「あーりん ご結婚おめでとうございます！

これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！

末永くお幸せにね」

【玉井詩織】

「あーりん！結婚本当におめでとう！

出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。

長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！幸せな家庭を築いていってね！

そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます これからもよろしくっ 末長くお幸せに」

【高城れに】

「あーちゃん結婚おめでとうー！

小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。

彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね!!

本当におめでとう！」