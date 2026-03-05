ももクロメンバー、佐々木彩夏の結婚を祝福 公式HPを通じてコメント発表
ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。
これを受けグループの公式サイトは同日、メンバー百田夏菜子（31）、玉井詩織（30）、高城れに（32）の祝福コメントを掲載した。
以下、コメント全文
【百田夏菜子】
「あーりん ご結婚おめでとうございます！
これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！
末永くお幸せにね」
【玉井詩織】
「あーりん！結婚本当におめでとう！
出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。
長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！幸せな家庭を築いていってね！
そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます これからもよろしくっ 末長くお幸せに」
【高城れに】
「あーちゃん結婚おめでとうー！
小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。
彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね!!
本当におめでとう！」