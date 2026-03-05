女優岡本玲（34）が5日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ハライチ澤部佑の結婚秘話を語った。

岡本は「澤部さんがよくご飯を食べていたお店が一緒で、たまたまお見かけしてて今の奥さまが出会った居酒屋だったので、奥さんと仲良くなってったっていうのもお見かけしてます」と澤部との関係性を明かした。澤部は「（岡本が）妻とも仲良いし」と説明した。

番組では神田愛花が突如「緊急企画」と仕切り、岡本が見た澤部夫妻について語るコーナーが行われた。岡本は「実は…奥さんが澤部にアプローチ」と明かした。「奥さまが本当にキレイな方でやさしくてすてきな方で、なんか最近澤部さんと仲よさそうだなと思ったら、澤部さんからアプローチしたと思ってたら奥さんの方からだった」と明かした。岩井勇気は「聞いてた話と違うな」と反応し「澤部が声かけたって」と明かした。

澤部は「一番最初は、そう。居酒屋にいる常連のおじさん達でみんなで声かけた。『一緒に飲みませんか』みたいな。お付き合い前のみたいなことですよね」と岡本の説を認めた。

澤部は交際する前について「いっつも一人で（店に）行ってたので」と話し、岡本も「いつも文庫本片手にビール飲んでたんですよ」と明かした。岩井は「暗っ」と反応した。

澤部は「妻も1人で来たりして、『おう』みたいな。そうすると、2人で飲みましょうかってことが積み重なっていった」と明かした。

風間俊介は「初めてお見かけしたときに『きれいな方だな』って思われてたんですか？」と聞くと、澤部は「思いましたね」と答えた。