SMBCコンシューマーファイナンスが発表した「20代の金銭感覚についての意識調査2026」によると、「金銭感覚が異なる人とは友達になりたくない」と感じる20代が43.0%に上ることがわかりました。51.5%が金銭感覚が異なる人とは「恋人になりたくない」と回答するなど、20代のシビアな価値観が浮き彫りとなっています。



調査は2025年11月に実施。20〜29歳の男女1000人から回答を得ました。



金銭感覚と人間関係について、「金銭感覚が異なる人とは友達になりたくないか？」との問いに、「非常にあてはまる」は16.2%、「ややあてはまる」は26.8%でした。「金銭感覚が異なる人とは恋人になりたくない」の問いに、「非常にあてはまる」は25.8％、「ややあてはまる」は25.7%でした。



「金銭感覚が異なる人とは夫婦になりたくない」の問いに、「非常にあてはまる」は32.7%、「ややあてはまる」は23.8%でした。男女別では、「金銭感覚が異なる人とは夫婦になりたくない」と回答した女性は63.0%で、男性（50.0%）と比べて13ポイント高い数字でした。



お金と幸せの関係については、「幸せになるにはお金が必要」の問いに、「非常にあてはまる」は28.9％、「ややあてはまる」は29.5%でした。男女別では「幸せになるにはお金が必要」と回答した女性は「金銭感覚が異なる人とは夫婦になりたくない」と同じ63.0%であり、男性（53.8%）と比べて9.2ポイント高い数字でした。



【出典】

SMBCコンシューマーファイナンス調べ