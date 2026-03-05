第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど初回以降、好調が続いている日曜劇場『リブート』。

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを紹介していきます。

▼富樫雅樹（とがし・まさき）…imaseさん（左）

行き場をなくしてNPO法人「しぇるたー」で保護されている少年。冬橋（永瀬廉）らが面倒を見ている少年の一人で、第７話で起こる事件に関わってくる。

演じるシンガーソングライター・imaseさんは岐阜県出身の25歳。音楽を始めて１年足らずで楽曲がＳＮＳでブレイクして、2021年にメジャーデビュー。

世界的に大ヒットした「NIGHT DANCER」は『第65回 輝く！日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞。CMなどタイアップ曲も数多く手掛ける今注目のSNS発の新世代アーティストだ。

▼猪狩脩介（いがり・しゅうすけ）…丸山ゴンザレスさん（右）

薬の売人。家出した少年少女に薬物を売りつけ荒稼ぎしている。

丸山ゴンザレスさんは、雑誌や書籍、YouTubeなどで裏社会事情や旅行記を発信しているジャーナリスト。

『クレイジージャーニー』には2015年の放送初回から登場しており、世界中のスラム街や犯罪多発地帯などを体当たり取材し、“危険地帯ジャーナリスト”として人気だ。

本作では、それら豊富な知識や経験を生かし「裏社会監修」も務めている。

優しさと狂気が同居する…

７話に登場するお二人のコメントは以下の通り。

＜imaseさん＞

妻殺害の濡れ衣を着せられた早瀬が、真犯人を追うために裏社会と繋がる儀堂になりすまして生きていく、そんな物語がとても面白くて、毎話ごとの目まぐるしい展開にも引き込まれました。

その作品の中で、富樫役を演じさせていただきました。

自分の中の正義を抱えながらも止めることができない、歯止めが効かない富樫は、優しさと狂気が同居している魅力的なキャラクターだと感じました。

拙い演技ではありますが、見ていただけたら嬉しいです！

＜丸山ゴンザレスさん＞

私は役者ではありませんので、本職の皆さんの邪魔にならない出演だったらと最初の打ち合わせの際に話していたのですが、出演部分の台本を読んで、「これだな！」と率直に面白いと思いました。

撮影現場で実感したのは制作チームの熱量です。みなさんがプロフェッショナルだなと感じました。ただ、その全ては私が“死ぬ”ために尽くされているのだと思うと、なんか複雑な気分ではありました。

※imaseさんは2025年8月4日からアーティスト活動を休止中ですが、本作の撮影は活動休止前に行っています