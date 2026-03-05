三四少女の新曲「青い春」が、本日3月5日より公開されているABC-MARTのWEB CM『なんでもない毎日が、ちょっと好きになる。』篇のWEB CMソングに決定した。

本CMは、New Balanceのランニングシューズ『AMASTE』のシーズナルカラー発売に伴うキャンペーンムービー。南琴奈が演じる女子高生たちのリアルな日常を切り取った映像を、三四少女らしいエモーショナルなサウンドが鮮やかに彩っている。テーマである“青春”を等身大で表現した「青い春」は、本日より全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて公開中のビジュアルムービーで聴くことができる。

あわせて、同楽曲も収録されるメジャーデビューEP『一生仲仔』のジャケット写真も本日公開。“平成”の世界観を突き詰め、“プリクラ”で撮影したかのようなアートワークとなっている。さらに、同EPの表題曲「一生仲仔」のTikTok音源も先行配信がスタートした。

なお三四少女は、4月18日より『我等友情永久不滅ツアー』を開催。現在はチケットオフィシャル1次先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）