【衝撃の言動：男子編】「ママって…でしょ？」息子から担当指定【第21話まんが】#ママスタショート

子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？　思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。



今回は、息子さんから思わぬ指令を聞かされた一件です。

息子「ママってさぁ、この家のボスでしょ？」

息子さん、藪から棒に何を？　あまりに突然な衝撃発言にママは大笑い。いや、まあそうかもしれないけど（笑）。

息子「じゃぁさ、敵が来たらまっさきに突っ込んでいってね！？」

息子さんのいう“ボス”って、RPGゲームでいうところの勇者なのでしょうか？　息子さんが勇者じゃないの？　心配しなくてもママたちは、いつだって家族を守るために最前線を死守しますよー！

みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部