【衝撃の言動：男子編】「ママって…でしょ？」息子から担当指定【第21話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、息子さんから思わぬ指令を聞かされた一件です。
息子「ママってさぁ、この家のボスでしょ？」
息子さん、藪から棒に何を？ あまりに突然な衝撃発言にママは大笑い。いや、まあそうかもしれないけど（笑）。
息子「じゃぁさ、敵が来たらまっさきに突っ込んでいってね！？」
息子さんのいう“ボス”って、RPGゲームでいうところの勇者なのでしょうか？ 息子さんが勇者じゃないの？ 心配しなくてもママたちは、いつだって家族を守るために最前線を死守しますよー！
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
