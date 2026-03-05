「台北館」は、2025年12月にオープンした本格台湾料理店です。シェフは台湾のホテルでの調理経験や指導実績を持つ腕利きの料理人。スタッフも全員台湾出身で、本場さながらの味を提供しています。



名古屋にいながら台湾の空気を感じられると、故郷を懐かしむ台湾出身者や台湾好きの日本人でにぎわっています。



メニューは昼夜共通。なかでもシェフが得意とする「点心」は必食です。すべて手作りで、蒸し・揚げ・焼きと多彩な技法で仕上げられています。





台湾を代表する【小籠包】は、薄い皮の中にたっぷりのスープを閉じ込めた一品。あふれ出す旨みを堪能できます。透き通る皮が美しい【水晶エビ餃子】、食感が楽しい【魚卵シュウマイ】、鶏肉ともち米を蓮の葉で包んで蒸した定番の【蓮の葉包みもち米チキン】など、本場の味がそろいます。揚げ点心では、名古屋名物と台湾を融合させた【台湾風手羽先唐揚げ】が人気。台湾特有の甘みと旨みのある調味料で下味を付け、カラッと揚げています。やさしいコショウの風味で、子どもから大人まで楽しめます。【台湾風フライドチキン】は、香辛料の香りが特徴。ジューシーな味わいで、お酒が進む一品です。焼き点心では定番の大根餅や焼き餃子に加え、人気の【焼き点心ニラと海鮮のチヂミ】もラインアップ。さらに、日本ではあまり見かけない辛さ控えめで酸味のある【台湾風ゴールデンキムチ】や、濃厚なピータンを刻んでのせた汁なし麺【紅油ピータンまぜそば】、エビがたっぷり入った【ねぎ香る煮込み麺】、チャーハンなど、おつまみやシメにぴったりのメニューも充実しています。デザートも手作りで、なかでも【塩卵入りとろ～り蒸しまん】は、とろとろの黄身あんが詰まった人気の蒸しまんじゅうです。店内はテーブル席を中心にカウンター席も備え、幅広い世代が利用しやすい空間。日本にいながら本場の台湾料理をゆったりと楽しめる一軒です。＜メニュー＞【小籠包】【水晶エビ餃子】【ウズラの卵入りプレミアム焼売】【魚卵シュウマイ】【白身魚シュウマイ】（3個／各968円）【金糸大根の揚げ巻き】【台湾風手羽先唐揚げ】（3個／各968円）【蓮の葉包みもち米チキン】（2個／968円）【大根餅】【野菜と豚肉の焼き餃子】【ニラと海鮮のチヂミ】（3個／各968円）【自家製台湾牛肉巻き】（3個／1078円）【台湾風フライドチキン】（748円）【塩卵入りとろ～り蒸しまん】（2個／825円）など※2026年1月8日時点の情報です