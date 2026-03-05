28才の誕生日を迎えた人気女子プロが美しいドレス姿を披露 いつもとは違う雰囲気にファンもザワザワ…
3月5日に誕生日を迎えたセキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「今日は私の28歳の誕生日です!! イェ〜イ」と英語で嬉しそうに投稿した。
【写真】誕生日を迎えたセキ・ユウティンの美しいドレス姿
公開した写真のユウティンは、光沢のあるサテン地のストラップドレスで髪をアップにまとめ、メイクもバッチリ。そして目の前でも後ろのテーブルでもホールケーキにはロウソクが灯り、プレゼントや花束も用意されている。楽しいパーティを過ごしたようだ。投稿を見たファンからは日本語、中国語、英語で「誕生日おめでとう」の祝福コメントが殺到。さらに「素敵な一年になりますように」「ドレス姿お似合いです」「お姫様のようだ」などの声も聞かれた。昨シーズンのユウティンはレギュラーツアー27試合に参戦し18試合で予選を通過したものの、メルセデス・ランキングは68位だった。ファイナルQTでは44位となり、今シーズン前半戦で出場できる試合数は限られてしまうが、そこで実力をいかんなく発揮することを多くのファンが期待している。今季初戦は、来週、台湾・桃園市で開催される「台湾ホンハイレディース」にエントリーしている。
