単独首位発進を決めた藤本佳則（大会提供）

＜ISPS HANDA Japan-Australasia Championship　初日◇5日◇ロイヤル・オークランド＆グレンジゴルフクラブ（ニュージーランド）◇7221ヤード・パー72＞国内男子ツアー開幕戦（豪州との共同主管）の第1ラウンドが終了した。13年ぶり3勝目を狙う藤本佳則が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。

岩崎亜久竜と鍋谷太一は5アンダー・2位タイ。片岡尚之、小斉平優和、佐藤大平、岡田晃平は4アンダー・7位タイで滑り出した。?川泰果、比嘉一貴らは3アンダー・15位タイ発進。池田勇太は1オーバー・85位タイ、河本力は3オーバー・120位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝者には2342万8042円が贈られる。
