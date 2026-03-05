藤本佳則が開幕戦で単独首位発進 岩崎亜久竜、鍋谷太一らも好スタート
＜ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 初日◇5日◇ロイヤル・オークランド＆グレンジゴルフクラブ（ニュージーランド）◇7221ヤード・パー72＞国内男子ツアー開幕戦（豪州との共同主管）の第1ラウンドが終了した。13年ぶり3勝目を狙う藤本佳則が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。
【連続写真】藤本佳則の独特“手羽先”スイング
岩崎亜久竜と鍋谷太一は5アンダー・2位タイ。片岡尚之、小斉平優和、佐藤大平、岡田晃平は4アンダー・7位タイで滑り出した。?川泰果、比嘉一貴らは3アンダー・15位タイ発進。池田勇太は1オーバー・85位タイ、河本力は3オーバー・120位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝者には2342万8042円が贈られる。
