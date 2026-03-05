モノノフ歴15年の塚地武雅、ももクロ佐々木彩夏の結婚発表に衝撃「うわぁ！ウソッ?!」 驚きとともに祝福「最年少のあーりんが結婚とは…感慨深い」
アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が5日、グループ公式サイトを通じて結婚を発表した。ももクロのファン“モノノフ”であることを公言しているお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が、自身のXで祝福のコメントをつづった。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
塚地は「うわぁ！ウソッ?!と…衝撃は受けましたが、フゥッ〜とちゃんと落ち着きまして、佐々木彩夏さん！あーりん！結婚おめでとうございます！」と驚きの心境とともに結婚を祝福。
「ももクロのアイドル、最年少のあーりんが結婚とは…感慨深い。モノノフ になったのは15年くらい前、初々しくも軽やかに踊る最年少のドルドルしてた子が、いまやプロとして力強い圧巻のパフォーマンスを我々に見せてくれている…ずっーと見てきてるから普通に思ってたけど、改めて考えるとアイドルとして長い年月、スキル面もメンタル面も精進してきたんやな〜と。更には自分のモノノフとしての歴史も改めて感じたり…いやぁ〜めでたい！末永くお幸せに！」とメッセージを送った。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
塚地は「うわぁ！ウソッ?!と…衝撃は受けましたが、フゥッ〜とちゃんと落ち着きまして、佐々木彩夏さん！あーりん！結婚おめでとうございます！」と驚きの心境とともに結婚を祝福。