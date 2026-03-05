来年度予算案をめぐり与党側は、異例の土曜日の審議の提案を取り下げました。野党側の反発を受けたものです。

与党・自民党と日本維新の会は7日（土）に衆議院予算委員会で一般質疑を行うことを提案していましたが、野党側の反発を受けて5日夕方に行われた予算委員会の理事会でこれを取り下げました。

一方、週明け9日（月）に一般質疑と、高市首相が出席する集中審議を行うことで与野党が合意しました。

中道改革連合 長妻予算委筆頭理事

「土曜日（に反対した）1つの我々の理由としては、やっぱり（赤沢）経産相がおられないと。経産相が帰ってきた時にできるじゃないかと」

自民党 斎藤予算委筆頭理事

「土曜日は野党一致してまかりならんということでありましたので、それを強行するのはよろしくない」

来年度予算案をめぐり、与党側は13日（金）に衆議院を通過させたい構えで、審議時間を積み増すために異例の土曜日の審議を提案していました。

ただ野党側は、土曜日の審議についてイラン情勢を受けた日本経済への影響についても議論が予想される中、赤沢経産相が不在であることなどを理由に反対し、「13日の採決ありきで強引に日程を決めている」などと反発を強めていました。