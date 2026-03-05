◇スターゼンカップ「第５６回日本少年野球春季全国大会関西ブロック予選」（２月２１日・和歌山橋本ボーイズ専用球場ほか） ▽小学生の部・代表決定戦 大阪泉州ボーイズ８―６大淀ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われた。４代表を争った関西ブロック（小学生の部）では、和歌山橋本ボーイズ（和歌山県支部）が加盟３年目で全国初切符を奪取。そのほか大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）、堺中央ボーイズ（大阪阪南支部）、大阪泉州ボーイズ（大阪南支部）が本戦に駒を進めた。

集中打で決めた。大阪泉州は２回。先頭の寺尾が中越え二塁打を放つと１死後、山本の右中間を破る三塁打で先制した。さらに松田の適時打と相手守備の乱れもあり、この回４得点した。

３回にも無死一、三塁から岡田が適時打。山本の右越え適時二塁打、澤田も２点打で続き４点を追加し、リードを８点に広げた。この日、攻撃のキーマンとなった６番打者の山本は５年生。３打数３安打２打点の活躍に「いい場面で（打席が）回ってきた。気合が入ったバッティングをできた」と胸を張った。

３回途中からリリーフし、最終回を３者連続三振で締めた山下遼は「全国で投げる楽しみが高まった」と２年ぶりの本大会を心待ち。山田主将は「みんな『絶対、東京に行くぞ』と盛り上がっていた」と結束力に手応えを深めた。