◇スターゼンカップ「第５６回日本少年野球春季全国大会関西ブロック予選」（２月２１日・和歌山橋本ボーイズ専用球場ほか） ▽小学生の部・代表決定戦 奈良葛城ボーイズ０―７X堺中央ボーイズ＝４回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われた。４代表を争った関西ブロック（小学生の部）では、和歌山橋本ボーイズ（和歌山県支部）が加盟３年目で全国初切符を奪取。そのほか大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）、堺中央ボーイズ（大阪阪南支部）、大阪泉州ボーイズ（大阪南支部）が本戦に駒を進めた。

２年連続の切符を快勝でつかんだ。堺中央は投打がかみ合い、４回コールド勝ち。青山主将は「みんな気合が入っていた。流れが良くて野球を楽しんだ」と喜んだ。

強烈な先制パンチを浴びせた。初回、右前打で出塁した１番・野田が二盗成功。続く阿部が中前に運び、あっさり先制した。３番・石田も単打でつなぎ、主砲の長村が「スローボールをうまく引きつけて打てた」と中越え２点三塁打。その後、長村も生還を果たし、この回一挙４得点した。

２回にも石田の２点打で加点するなど、計９安打で７得点。投げては先発・石田が「重いストレートを投げられた」と４回を無失点に封じた。好内容で弾みを付けた青山は「緊張感を保って全国に挑む」と大舞台を楽しみにした。